Gela nape-pressure kay Sylvia

Naiyak ang bagong artist ng Star Magic na si Gela Atayde nang mapanood ang video message ng kanyang inang si Sylvia Sanchez.

“Naiyak po ako because of my mom, kasi she is one of the people really supported me all the way.

“Siya po ‘yung isang tao na nagsabi sa akin na… she just keeps telling me, ‘Kaya mo ‘yan, ’nak! Kaya mo ‘yan, ’nak!’

“And I think for me, it’s not just that simple na kaya mo ‘yan, ’nak, parang it went a long way kasi my mom has a certain way of motivating me and my siblings and my Dad, too,” halos emotional na pahayag ni Gela sa welcome presscon na binigay sa kanya ng Star Magic.

“My Dad is a man of few words so ’pag nagsalita sila it’s like then okay, I’m gonna do it.”

Si Gela ay unang nakilala dahil sa kanyang husay sa pagsasayaw.

Sa katunayan siya at ang kanyang dance crew, na Legit Status, ang tinanghal na champion sa MegaCrew division at the World Hip Hop Dance Championship na ginanap sa Phoenix, Arizona noong August 6, 2023.

Ang World Hip Hop Dance Championship ang tinuturing na Miss Universe ng mga Hip Hop dance competitions.

Siya rin ang latest na Atayde na sasabak sa mundo ng showbiz after ng mga kapatid niyang sina Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde at Ria Atayde.

Aminado si Gela na pressure na makumpara siya sa kanyang mga kapatid at ina na mga mahuhusay na aktor.

“Yes, pressure po talaga kaya ngayon pati sa ‘Senior High’ nakatutok si Mommy.

“Minsan nga nagti-take kami, tapos kita ko sa gilid through my peripheral na may naka-ganun na security guard (role ni Sylvia sa serye) sa akin, nakatitig siya.

“I asked po ng help from my Mom and from our directors, Direk Onat and Direk Andoy, I asked for advice.

“Everyone around is so welcoming and so helpful,” sey ni Gela.

Makakasama kasi ni Gela ang kanyang inang si Sylvia sa una niyang acting project, ang ‘Senior High’.

Hindi mag-ina ang mga character na gagampanan nila sa serye kaya ayon kay Sylvia, challenge sa kanila na hindi sila maging magmukhang mag-ina kapag napanood na ng viewers.

Iilang eksena pa lang ang nakita namin sa character na ginagampanan ni Gela sa series nang magkaroon ng special screening ang ‘Senior High’, pero base nga sa napanood namin, kita agad ang husay niya at hindi mapapansin na newbie siya pagdating sa aktingan, ha!

Bonggels!

(Byx Almacen)