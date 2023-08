Geely nagbenta ng depektibong kotse

Nagsisisi ngayon ang ilang nakabili ng China-made Geely cars matapos makita ang problema sa makina, depekto sa pintura ng sasakyan at iba pa kahit ilang buwan pa lamang ito ginagamit.

Kuwento ng Facebook user na si Jolo Monton, nakabili siya ng kotse sa Geely dealership sa Sta. Rosa, Laguna pero laking gulat niya at ng kanyang partner na ang binili nilang brand new Emgrand Premium unit ay may mga gasgas na at pininturahan sa casa

Inamin ni Monton na hindi siya marunong tumingin ng sasakyan dahil ito ang unang pagkakataon na makabili at makasakay dito. Nakumpirma ang kanyang pagdududa nang dalhin niya ang sasakyan sa accredited detailer ng Geely para sa libreng ceramic coating.

“More detailers inspected the unit and sure enough, they all agreed that it was without a doubt repainted due to pinholes, buffing marks, and compounds,” ayon sa kanyang sinulat sa Facebook.

“We are currently coordinating with Geely PH, DTI and PSBank to conduct an investigation and we are firm on our request for a replacement because as customers, we deserve to have been provided a brand-new unit in the first place,” giit pa niya. “What a first-time car-buying experience. Until today, we are refraining from using the car because we are avoiding any more issues that could happen while the investigation is taking place.”

Isa pang Geely owner na si James Afante ang sumakit din ang ulo dahil sa biniling Coolray model. Hindi raw maayos ang takbo ng kanyang sasak­yan dahil biglang nawawala ang power nito. Dinala niya ito sa casa ng Geely at sinabihan na aa­yusin nila ang problema.

“After 1 week of that scenario which is 4 months ago, I experienced my car suddenly shutted down in the middle of the road,” saad ni Afante. “Next day they told me that the fuel pump completely broke down already and even did burn the harnes wires that is connected to it which led to extra damages.

Muling dinala sa casa ang kanyang unit at nanatili doon ng 4 na buwan. Nang magdesisyon si Afante na bisitahin ang kanyang kotse, laking dismaya niya na pinarada lamang ito sa lugar na walang bubong at babad sa sinag ng araw. Nakita rin nito ang mga naiwang junk food at inumin sa loob ng kanyang sasakyan.

“I was there but not even the agent and guard were manage to prioritize me, they focused talking to the walk-ins,” pagkukuwento pa niya. “They prioritize sales, they dont prio­ritize you anymore once you already had problems with their unit.”

Tinangkang hingan ng Abante ng reaksiyon ang Geely subalit wala itong tugon hanggang sa isinusulat ang balitang ito.