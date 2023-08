Fil-Am Robyn Lauren Brown kinapos sa World Athletics

KINAPOS ang Fil-American hurdler na si Robyn Lauren Brown sa kanyang kampanya para makapagkuwalipika sa 2024 Paris Olympics matapos mabigong umabante sa women’s 400-meter hurdles semifinals sa 2023 World Athletics Championships na ginaganap sa Budapest, Hungary nitong Lunes, Agosto 21.

Ibinuhos ng kasalukuyang Asian champion ang lahat ng kanyang lakas subalit nagtala lamang ito ng 56.83 segundo upang tumapos na ikapito sa walong magkakatunggali sa kanyang heat sa National Athletics Center.

Nanguna sa grupo si Jamaican Janieve Russell na may 54.53 seconds upang makakuha ng pwesto sa susunod na round, kasama sina American Anna Cockrell (54.68), Gianna Woodruff ng Panama (56.31) at Savannah Sutherland ng Canada (55.85).

“I think I just performed better in Asian Championships, but definitely excited having what to iron out,” sabi ng 29-anyos na si Brown na may season best na 56.15 segundo.

“I must think strong,” sabi pa ni Brown na tinalo ang karibal mula sa Japan at dating Asian Games medalist na si Ami Yamamoto.

“I kind of fail on prep a little bit, but I am staying up tall like a six-feet tall. Still the Asia’s best, counterpart from Japan. It’s not over yet and I am looking forward to qualifying,” sabi pa ni Brown.

Sa pangkalahatan, pumuwesto si Brown sa ika-35 sa 41 runners kung saan si Femke Bol ng Netherlands ang nanguna sa preliminaries na may 53.39 segundo.

Ang kabiguan ni Brown ay dumating isang araw matapos mabigo rin si Eric Cray na umabante sa men’s 400m hurdles semis matapos tumapos sa ikapito sa kanyang heat at pang-34 sa pangkalahatan. (Lito Oredo)