Ermat nabitawan anak sa bubong ng Nasusunog na Bahay

Labis ang pagdadalamhati ng isang ina nang masawi ang 10 buwan gulang niyang anak na lalaki matapos niya itong mabitawan habang tumatakas at tumatawid sa bubong ng nasusunog nilang bahay sa Caloocan City noong

Martes.

Walang humpay sa pag-iyak si Mary Ann Acmo sanhi ng pagkasawi ng anak nang mahulog ito at madamay sa nagliliyab nilang bahay sa Barangay 176, Bagong Silang ng nasabing lungsod.

Sa kanyang salaysay, bandang alas-6:20 nang gabi nang kumalat ang apoy sa pinto ng kanilang bahay kaya dali-dali niyang binuhat ang anak para ilabas ito.

Gayunman, nilalamon na umano ng apoy ang kanilang daanan kaya umakyat siya sa bubong na karga ang anak.

Dahil mainit ang yero, napaso umano ang kanyang mga paa kaya nabitiwan niya ang anak at mahulog ito sa nagliliyab nilang bahay.

Sa kabila ng sobrang init at lapnos sa kanyang mga paa at braso, gumapang umano siya para makababa ng bubong.

Nanawagan naman ito ng tulong para maayos na maipalibing ang kanyanganak at maipaayos ang nasunog nilang bahay.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection (BFP) nagsimula ang sunog sa bahay ng pamilya ni Oscar Del Monte dahil sa napabayaang kandila na may sindi.

Naputulan umano ng kuryente sina Del Monte dahil sa pagkabigo ng mabayaran ang P30,000 na konsumo nito.

Samantala, 18 bahay ang nadamay sa sunog na idineklarang kontrolado ganap na alas-7:35 nang gabi.

(Orly Barcala)