Empleyado nilustay sa e-sabong kita ng tindahan

Arestado ang empleyado ng isang tindahan matapos mabuko na inumit at nilustay niya ang mahigit P95,000 nitong kita para itaya sa online sabong sa Bacoor City, Cavite noong Martes.

Kasong Qualified Theft ang kinakaharap ng suspek na si Christopher Ensomo y Alceso, 35-anyos, outlet coordinator ng Superdouble R Battery Trading na matatagpuan sa No. 333 Net Square Bldg., sa Molino Blvd.,Barangay Bayanan, Bacoor City, Cavite. Ayon sa complainant na si Anne Jastine Estomo, 28-anyos, encoder at auditor ng kompanya, nabisto nila ang pang-uumit at pagnanakaw ni Ensomo ng P95,817.00 kita ng tindahan noong Martes bandang alas-sais nang gabi.

Nagtungo umano siya sa tindahan para kunin ang listahan ng mga na-remit ni Ensomo pero wala itong maipakita sa una.

Nagduda si Estomo kaya agad itong nag-audit at dito niya nakumpirma na ninakaw ng suspek ang kita ng tindahan na isinugal nito sa e-sabong.

Ipinaalam ito ni Estomo sa may-ari ng kompanya na nagresulta sa pagkakadakip sa suspek.

(Gene Adsuara)