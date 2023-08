Dagdag-suweldo sa gobyerno tinabla ng GCG

Hindi pumasa sa unang pag-aaral ang ikinakasang salary increase ng administrasyong Marcos para sa mga kawani ng gobyerno.

Ito ang inamin ng Department of Budget and Management (DBM) sa inaabangang dagag-sahod ng mga manggagawa sa pamahalaan.

Sinabi ni DBM Chief of Staff Atty. Leo Larcia na hindi pumasa ang ginawang pag-aaral ng Governance Commission for GOCC (GCG) para sa umento ng mga government employee.

“The study for the Salary Standardization Law is lodged with the GCG, and most recent update nag-fail po siya,”ani Larcia.

Pero hindi aniya dapat na malungkot ang mga kawani ng gobyerno dahil magpapa-rebid ulit ang GCG para muling pag-aralan ang pagdaragdag sa sahod ng mga manggagawa sa gobyerno.

Posible aniyang gawin sa Oktubre ang muling pag-aaral para sa dagdag-sahod ng mga kawani ng gobyerno.

Umaasa ang DBM na magiging maganda pa rin ang 2024 para sa mga kawani ng gobyerno dahil hindi tumitigil ang gobyerno sa pagsusulong sa kapakanan ng mga ito.

(Aileen Taliping)