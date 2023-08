COA nabisto P800M sobrang singil ng MWSS

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) dahil sa sobrang kinolekta sa mga water concessionaire na nagkakahalaga ng mahigit P800 milyon na maaaring magresulta sa karagdagang taripa sa mga consumer.

Sa taunang ulat ng COA, ipinaliwanag ng mga state auditor na ang mga koleksiyong ito na ginawa mula 2019 hanggang 2022 ay ibinigay sa ilalim ng mga kasunduan ng ahensya sa mga concessionaires na Maynilad Water Services Inc. at Manila Water Co. Inc.

Batay sa pagsusuri ng COA sa mga resibo mula sa Maynilad at Manila Water, sinisingil at kinolekta ng MWSS sa dalawang water companies ang mga gastusin, na kinabibilangan ng pagpapatupad ng New Centennial Water Source-Kaliwa Dam Project.

Ang ilan sa mga koleksiyon ay ginawa rin para bayaran ang suweldo ng mga tauhan ng Bantay Gubat initiative at gastusin para sa Ipo Watershed Development Program.

Sa naka-itemize na listahan ng audit team sa mga labis na koleksyon, ang pinakamalaki sa mga ito ay mga standby na gastos para sa civil works ng Kaliwa Dam.

“MWSS should be prudent at all times in its determination of billings to the concessionaires for its actual share of costs and expenses. All the fees and charges received from the concessionaires will be recovered… through collection of tariffs from the consumers.” ayon sa COA.

Inirerekomenda ng COA sa MWSS na agad na suspendehin ang mga billings at collections ng mga karagdagang gastos mula sa mga concessionaire dahil hindi umano ito inaprubahan ng Department of Finance.

Iginiit naman ng MWSS na ang mga gastusin na sinisingil nila sa Maynilad at Manila Water ay sakop ng mga concession agreement.

(Dolly Cabreza)