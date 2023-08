Chenie Tagaod, FEU pinulbos Lasy Altas

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

10:00am — FEU vs Enderun Colleges (w)

12:00nn — UE vs San Sebastian (w)

2:00pm — Perpetual Help vs UST (m)

4:00pm — NU vs EAC (m)

SUMIKLAB sa opensa si Chenie Tagaod upang akayin ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa 28-26, 17-25, 25-17, 25-13 panalo kontra University of Perpetual Help System DALTA Lady Altas sa 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge 2023 elims na nilaro sa Paco Arena sa Manila kahapon.

Opensa at depensa ang itinulong ni Tagaod sa Lady Tamaraws upang suwagin ang malinis na dalawang panalo at upuan ang top spot ng team standings.

Tumikada si Tagaod ng 16 puntos sa bisa ng ang 12 attacks at apat na blocks para sa FEU na ipinalasap sa Lady Altas ang unang kabiguan sa dalawang laro.

Umaringkingking ang Lady Altas sa lakas ng depensa ng Lady Tams, hindi lang si Tagaod ang naging problema nila kundi ang halos lahat ng mga ginamit na players ni FEU interim coach Manolo Refugia.

Umararo ang Lady Tamaraws ng 19 blocks kung saan 10 ay galing kina Tagaod, Mitzi Panangin at Jazlyn Ellarina.

Bumakas si Panangin ng 12 puntos mula sa walong kills at apat na blocks habang si Ellarina na dating National U mainstay ay nag-ambag ng siyam na puntos kasama ang dalawang blocks.

“Na-test iyung team chemistry namin kasi nag-ikot kami ng mga tao. Ang maganda, may nabuo kami sa game at naging ready iyung mga player, kaya naging maganda laro namin,” saad ni Refugia.

Tumipa si Mary Rose Dapol ng 12 markers habang inilista ni Tracy Andal ang 18 excellent digs para sa Lady Altas.

(Elech Dawa)