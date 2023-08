Bet n’yo ba, daga para maging pet?

IBANG klase rin ang trip ng isang lalaki na taga-Cebu dahil sa halip na aso o pusa ay dalawang malalaking itim na daga ang bet niyang maging best friend.

Siya si Klentoy Remulta na may dalawang alagang dagang-bahay na pinangalanan niyang ‘Jenna’ at ‘Johnrey.’

Mahal na mahal ni Klentoy ang mga alaga na ipinapasyal pa niya sa labas habang gumagapang sa kanyang balikat hanggang ulo.

Sa katunayan, hinahati niya ang kanyang kita na P300 bilang dispatcher sa pagkain ng apat niyang anak at gatas at feeds para kina Jenna at Johnrey.

Hindi rin daw nakakadiri ang kanyang mga alaga dahil dalawang beses naliligo ang mga ito gamit ang sabon na mabango at shampoo.

Sabi ni Klentou, kinupkop niya ang mga ito dahil sa awa. Nakita kasi niyang itinapon sa daan ang mga bubuwit.

Sila ang kasama ngayon ni Klentoy sa buhay, ang daingan niya ng kanyang mga problema. Hiwalay na raw kasi sila ng kanyang asawa at nandito ang kanyang mga anak na sinusuportahan na lang niya.

Kayo, kaya n’yo bang maging lodi si Klentoy? Sabi nga, walang basagan ng trip!