Bakit tahimik?

Pumutok ang balita nitong nakaraang linggo tungkol sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Tsina na “nangako” daw ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal.

Ang mainit na tanong, kung totoo ito, sino ang nagbigay ng ganitong pangako na klarong taliwas sa interes ng Pilipinas?

Sa mga naunang pangulo, may dalawa na ang malinaw na itinanggi ang anumang kumpirmasyon ng pangako na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ang dalawang anak ni dating Pangulong Joseph Estrada ay nagtangging may ganiyang pangakong naganap. Nagsalita na rin si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. at kanyang idiniin na walang ganyang kasunduan.

Malinaw rin na hindi maaaring nagmula kay dating Pangulong Benigno Aquino III ang ganitong uri ng pangako, lalo na’t ang kanyang administrasyon ang nagtagumpay sa laban natin sa Tsina sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague.

Ang isang hindi pa nagsasalita ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming nagtataka sa kanyang kakaibang katahimikan ukol sa mga pangyayari sa Ayungin Shoal, dahil sa nakaraang pagkakataon, alam ng lahat kung gaano kabilis bumanat ang dating pangulo. Pero sa gitna ng mga isyung ito, ang katahimikan ni Duterte ay kakaiba.

Lalo itong katakataka dahil kung ating aalalahanin, hindi nagkukulang ang mga pahayag ni Duterte tungkol sa Tsina at sa West Philippine Sea. Halimbawa, noong 2021, tinawag niya ang desisyon ng arbitral tribunal na nagtutukoy sa mga karapatan ng Pilipinas sa kanyang exclusive economic zone bilang “isang pirasong papel na maaring itapon sa basurahan.” Sinabi rin niya dati na “I need China.” Pero sa mainit na isyung ito, wala kahit isang salita.

Marami tuloy napapaisip kung si Duterte ang nagbitaw ng nasabing pangako sa Tsina. Kung totoo ang ispekulasyon na ito, maaaring hindi ito nakakagulat, pero ito ay tunay na nakakadismaya. Dahil ang pangakong alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay pangako na ring iatras ang interes ng ating bansa sa naturang rehiyon. Malinaw na itong pagtratraydor sa Pilipinas.

Sa huli, kailangan nating hintaying lumabas ang buong katotohanan. Pero baka makakatulong sa pagbibigay linaw sa isyu, at makakapagpigil ng ispekulasyon, kung mismong ang dating pangulong Duterte ang magsasalita.

Klaro na ang naging pagtindig ng ibang naging pangulo. Siguro, panahon na rin para klaruhin din niya kung ano ba talaga ang posisyon niya sa mahalagang usaping ito.