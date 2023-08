Yaya timbog sa tinangay na alaga

Timbog sa entrapment operation ang isang yaya na tumangay sa isa sa tatlong inaalagaan niyang bata sa Cainta, Rizal.

Ayon sa Cainta police, dinakip ang suspek na si Lera Mallo Ruado nang tanggapin nito ang P3,500 mula sa ina ng bata kapalit ng pagsasauli sa huli bandang alas-sais nang umaga noong Lunes.

Si Ruado ang babysitter ng tatlong bata habang nagtatrabaho sa gabi ang nanay ng mga ito.

Natuklasan ang pagkawala ng suspek at bata bandang alas-diyes nang gabi noong Linggo nang hindi na sumagot ang una sa text ng babae para utusan itong ibili ng pagkain ang kanyang mga anak.

Natuklasan niyang tinangay ng suspek ang bunsong anak nang umuwi siya sa kanilang bahay sa Cambridge Village, Barangay San Andres, Cainta para tingnan ang mga anak.

Ilang sandali lang at nag-text ang suspek at hinihingi ang P3,500.00 niyang suweldo kapalit ng pagbabalik sa bata. Nagkasa ng entrapment ang pulisya na nagresulta sa pagkakadakip sa suspek at pagbawi sa bata.

Nahaharap ngayon sa kasong abduction ang suspek. (Ronilo Dagos)