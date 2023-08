Trillanes nilantad mga ‘katrayduran’ ni Digong

Inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang listahan ng mga umano’y katrayduran ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Numero uno sa kanyang listahan ang aniya’y pagsantabi ng dating pangulo sa Arbitral Tribunal ruling sa West Philippine Sea. Sumunod ang pagpapahinto raw ni Duterte sa Enhanced Defense Cooperation Agreement at Visiting Forces Agreement at pagpapapasok sa daan-daang libong Chinese POGO workers, kung saan ang mga sundalong Chinese ay maaaring nakapasok dahil dito, gayundin ang pagpasok sa Chinese telco na DITO.

Pinili rin daw nito at umano’y nag-kickback sa Chinese vaccine na Sinovac “kahit ito ang pinakamahinang vaccine”.

Hindi rin daw nag-lockdown agad-agad ang dating pangulo sa pagsisimula ng COVID pandemic sa bansa upang hindi ma-offend ang China. Nakipag-alyansa rin daw ito sa Russia at China, humiwalay sa Amerika at minura ang US president noong si Barack Obama.

Kabilang din sa binanggit ni Trillanes ang pinatayong Chinese cell towers sa loob ng kampo ng AFP, sinabak sa military training sa China ang mga AFP officer, bumili ng military equipment sa China, minura ang European Union, pinag-isa ang Chinese Communist Party at ang PDP-Laban at umapela na gawing province of China ang Pilipinas.

Wala pang pahayag ang dating pangulo sa akusasyon ni Trillanes.