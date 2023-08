Silver TB award nasungkit ng Navotas

NASUNGKIT ng pamahalaang lokal ng Navotas City ang silver award sa Treatment Coverage Rate ng tuberculosis ng Department of Health Race to End TB Annual Awards na ginanap sa Crowne Plaza Manila, kamakailan.

Ayon kay Mayor John Rey Tiangco, nakapagtala ng 93. 9% ang Navotas nitong nakalipas na 2022. Pinasalamatan ng alkalde ang mga health worker na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya na makapaglingkod sa komunidad at sa mga pasyenteng may sakit na TB kung saan ay hindi nila alintana na mahawa maibigay lang ang tamang pangangalaga sa kanila.

“We also call on each Navoteño to join the fight against TB. This disease is contagious but curable. Patients can avail of its treatment for free at our accredited TB-DOTS centers,” ani Mayor Tiangco.

Sa datos ng City Health Office, sa 11 sa health center ng Navotas, lima rito ang nakapagbigay ng Directly Observed Therapy for the Treatment of Tuberculosis (TB-DOTS) program.

Sinabi naman ng Department of Health (DOH) na nagampanan ng lungsod na matulungan ang iba’t ibang sektor na mapataas ang bilang ng mga napapagaling sa TB treatment coverage.

Noong 2020, sinimulan ng lokal na pamahalaan ang Navotas City TB Control Program kung saan nagbigay rin ito ng ng livelihood program sa mga pasyente na nakakumpleto sa 6-8 months treatment.

Pagsapit ng 2022, 583 mga pasyente ng nasabing sakit ang nakatanggap ng tig-P3,000 financial aid. (Orly Barcala)