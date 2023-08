Sana ol! Lola, pak na pak ang abs

WALANG edad-edad sa pagiging fit at matikas!

Living proof diyan ang lola na ito sa TikTok na talaga namang nasa perfect form pa rin ang katawan sa kabila ng pagiging oldie.

Siya si Monica Bosquet (@monicabosquet), 61-anyos at isang fitness enthusiast kung saan ibinabahagi niya sa kanyang account ang iba’t ibang ganap niya tuwing nagwowork-out.

Makikita sa kanyang mga uploaded content video ang naninigas niyang six-pack abs na for sure mapapasabi ka na lang ng ‘sana ol!”

Sa ngayon, mayroon na siyang 717K follower at 9 million like.

Marami namang mga netizen ang napa-wow sa ganda ng katawan ni Monica.

Gaya na lamang ni @hallypages, “You are incredible! Thank you for sharing your routine.”

Say ni @kyrellemalabanan, aniya, “My 20-year-old body can’t even stand 10 squats.”

“Wow wow wow….total admiration at the max….you look truly amazing,” puri ni @jackie.

Saad naman ni @Usrr, “This is what I call discipline!!! Congratulations.”

“Very inspirational. She is great! I love her. Luv luv luv,” dagdag pa nito. (Moises Caleon)