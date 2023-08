San Fernando Cathedral pasok na sa history

Nilagyan na ng historical marker ang Metropolitan Cathedral of San Fernando sa Pampanga bilang tanda na malaki ang naitulong ng simbahan sa kasaysayan ng bansa.

Isinagawa ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP) ang paglalagay ng historical marker dahil nagsilbing station for revolutionary forces ang simbahan noong 1898 sa panahon ng Philippine Revolution laban sa España.

Nagsilbi rin ang Archdiocese of San Fernando bilang simbahan ng Assumption of Our Lady Blessed Virgin Mary.

Nabatid na ang historical markers ay inilalagay ng NHCP sa mga lugar na sumisimbolo ng importansya sa isang pangyayari, tao at institusyon ng kasaysayan ng bansa.

Nagsisilbi din ito bilang paalala sa mga tao na may malaking pangyayari na naganap sa isang lugar kaya kabilang na ito sa kasaysayan. (Vick Aquino)