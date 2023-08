Rihanna may baby boy uli

Sinilang na ng singer na si Rihanna ang second baby nila ng rapper-boyfriend na si A$AP Rocky. Baby boy ulit ito at hindi pa nila nire-reveal ang pangalan.

Ayon sa report ng TMZ, “Sources with direct knowledge tell us the baby arrived August 3rd in Los Angeles. We don’t yet know the kiddo’s name, but we do know it starts with ‘R’ and it’s a boy.”

Pinakita ng 35-year old singer and billionaire ang kanyang baby bump noong nakaraang Super Bowl sa Arizona kunsaan nag-perform siya sa Half-time Show.

Noong May 2022, sinilang ni Rihanna ang unang baby boy nila ni A$AP Rocky na ang name ay RZA Athelston Mayers.

Hinirang ng Forbes si Rihanna bilang America’s youngest self-made billionaire noong 2022 dahil sa global success ng kanyang makeup company na Fenty Beauty at ang pagiging co-owner niya ng French luxury retailer na LVMH na pag-aari ng second riches person in the world na si Bernard Arnault.

Rihanna is now worth $1.7 billion. (Ruel J. Mendoza)