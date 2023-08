Puro tsismis lang! Jordan Clarkson walang injury

BINARIL agad ng Samahang Basketbol ng Pilipinas ang mga haka-hakang hindi pa nagsisimula ang FIBA World Cup 2023 ay injured na si Jordan Clarkson.

Napaypayan ang tsismis nang hindi paglaruin ni coach Chot Reyes si Clarkson sa huling tuneup match ng Gilas, ang 84-77 loss sa Mexico nitong Lunes ng gabi.

Nagpahinga lang daw ang Utah Jazz star apat na araw bago ang FWC.

“He just needed rest,” paliwanag ni Gilas team manager Butch Antonio. “Nothing like that (injury). He really just wanted to rest.”

Sinegundahan ito ni coach Chot.

Absent ang pinanggalingan ng bulto ng opensa kontra Ivory Coast at Montenegro, si Scottie Thomson lang ang naka-double digits sa Gilas kontra Mexicans. Nagsumite ng 14 points, 6 rebounds at 5 assists ang MVP ng Ginebra.

Naglaro si JC sa 85-62 win kontra Ivorians at sa 102-87 loss sa Montenegrins nito lang Linggo. Halos naka-30 minutes siya kontra Montenegro.

Sinabayan ng Filipinos sa rebounding ang Mexicans 34-34, naungusan ang mga dayo sa bench points 34-16.

Sa field goal shooting lang nalamangan ang Gilas: 28 of 62 sa field at 7 for 23 sa 3s kontra 31/65 at 13/24.

May apat na araw na pahinga si Clarkson bago umpisahan ng Gilas ang kampanya kontra Dominican Republic sa opening day sa Aug. 25 sa Philippine Arena. (Vladi Eduarte)