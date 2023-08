Presyo ng pagkain lolobo pa sa El Nino

Pinangangambahang tumaas pa ang presyo ng mga pagkain sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng El Niño.

Maaari kasing mabawasan ang produksyon sa agrikultura dahil sa matinding init dulot ng mas mahabang panahon ng tagtuyot.

Ito ang magiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at makakaapekto pa sa inflation projections.

Sa pinakahuling tala ng US Climate Prediction Center (CPC), nasa 95% ang tiyansang magpatuloy ang climate phenomenon hanggang Disyembre o Pebrero sa susunod na taon.

“Given recent developments, forecasters are more confident in a ‘strong’ El Niño event, with roughly two in three odds of an event reaching or exceeding 1.5 degrees Celsius (above normal) for the November-January seasonal average.” (Natalia Antonio)