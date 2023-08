PRA kakasuhan ni Atienza! Suhulan sa Manila Bay reclamation binuking

Naniniwala si dating Environment and Natural Resources Secretary Lito Atienza na may nangyaring suhulan kaya naaprobahan ang 13 reclamation project sa Manila Bay.

Sinabi ito ni Atienza dahil noong nanilbihan siyang alkalde ng Lungsod ng Maynila, inalok siya ng malaking halaga ng pera para aprubahan ang reclamation project sa Maynila pero tinabla niya ito.

“When I was mayor, I was being offered, huge sums of money to approve to reclamation project but I did not succumb,” diin pa niya sa interview ng ANC nitong Martes.

Wala namang ideya si Atienza kung may iba pang dating mayor ng Maynila ang inalok din kapalit ng pagpapatibay ng proyekto. Aniya, itinanggi na ng kasalukuyang alkalde na si Honey Lacuna na may kinalaman siya sa pagpapatibay ng reclamation project.

“The mayor of Manila today denies knowing anything about it. I’m sure the other mayor of Metro Manila don’t know anything about the reclamation, so sino? Philippine Reclamation Authority? Let them justify themselves, let them defend themselves in court,” diin ni Atienza.

Aniya, kung walang maghahain ng kasong kriminal sa mga nagpatibay ng reclamation project, siya na mismo ang magdedemanda.

“Kung talagang walang mag­dedemanda, I will file… to test the waters para mabigyan ng pagkakataon ang kinauukulan na dumepensa sa korte,”

Kabilang aniya sa posible niyang kasuhan ay ang Philippine Reclamation Authority (PRA) na siyang nagpatibay ng mga reclamation project sa Manila Bay at iba pang bahagi ng Pilipinas.

“I do not see the hand of President Duterte. I see the hand of Philippine Reclamation Authority. Doon muna tayo mag-umpisa,” diin ni Atienza kasabay ng pagsasabing dapat nang buwagin ang PRA.

Samantala, hinihintay naman ni Mayor Lacuna na imbitasyon mula sa Senate committee on environment, natural resources and climate change na planong mag-imbestiga sa nasabing isyu.

“Will have to confirm if na receive na ng office of the mayor,” ayon kay Atty. Princess Abante, tagapagsalita ni Lacuna.

Naunang sinabi ni Senadora Cynthia Villar, chair ng komite, na ipapatawag niya sa hearing ang mga alkalde na may reclamation project sa kanilang lugar. (Juliet de Loza-Cudia)