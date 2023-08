P5 dagdag-pasahe sa jeep kinasa

Tatlong transport group ang pormal na naghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) para hilingin ang P5 dagdag-pasahe sa mga pampasaherong jeep.

Kabilang sa mga nagpetisyon ay ang Pasang Masda, Alliance of Concerned Transport Organizations (ACTO) at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (ALTODAP).

Nakapaloob din sa petisyon ang dagdag na piso para sa susunod na kilometrong biyahe ng jeep.

Pero, mas hinihiling ng mga grupo na agarang aprubahan ng ahensya ang P1 provisional increase habang hinihintay na maaprubahan ang kanilang hirit na P5.

Ginamit na batayan ng tatlong transport groups ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Maliban dito, ikinatwiran din ng mga grupo na dahil nagtaas na ng sahod, may kapasidad na ang mga manggagawa na makapagbayad ng dagdag-pasahe.

Samantala, sinabi ni LTFRB Chairperson Atty. Teofilo Guadiz III na bukas ang tanggapan ng ahensiya sa mga hiling ng transport group sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo.

Pero kailangang idaan umano ang mga ito sa tama at mas angkop na proseso alinsunod sa Public Service Act. Kinakailangan pa rin aniyang balansehin ng LTFRB ang epekto nito para sa mga komyuter

Malugod ding tatanggapin ng LTFRB ang komento at suhestiyon mula sa panig ng mga komyuter sakaling maihain ang petisyon ng mga nasabing transport group.

Una nang nagpapadala ng sulat sa LTFRB ang mga transport group na Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, (LTOP), Pagkakaisa ng mga Samahan mga Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON), Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP), Stop & Go Transport Coalition Incorporated para makakuha ng P2 dagdag pasahe sa mga pampublikong jeepney. (Dolly Cabreza)