Miguel, Ysabel naging emosyonal

Hindi napigilan nina Miguel Tanfelix, Radson Flores, Matt Lozano, Raphael Landicho, at Ysabel Ortega ang maging emotional dahil sa naganap na last taping day ng kinabibilangan nilang series.

Nag-wrap up na ang ‘Voltes V: Legacy’ after makunan ang extra ten episodes ng serye. Pagkatapos ng higit na tatlong taong ginagawa nila ang iconic series, tuluyan na raw silang magpapaalam sa mga binuhay nilang characters.

Nagyakapan, nag-iyakan ang limang lead stars dahil naging isang malaking pamilya sila noong magsimula silang mag-taping noong kasagsagan pa ng COVID-19 pandemic.

“Doon talaga nag-sink in na, oh my gosh tapos na, this journey is officially done. Hindi na namin maisusuot ‘yung costume sa set, hindi na namin makakasama ang isa’t isa sa set. Talagang grabe rin ‘yung relationship na na-build namin,” sey ni Ysa na gumanap bilang si Jamie Robinson.

Sa Instagram, nag-post si Ysabel ng larawan ng team at nilagyan niya ito ng caption na, “In a span of three years, from strangers, naging pamilya ko na kayo. Mahal na mahal ko kayong apat. I am so proud of each and everyone of you and I’m so happy and proud na kayo ang mga nakasama ko sa journey na ito. Congratulations sa atin and mahal ko kayo!”

Malaking bagay naman daw para kay Matt Lozano ang pagganap niya bilang si Big Bert Armstrong dahil marami siyang napasayang mga tao, lalo na ‘yung naging fan ng ‘Voltes V’ noong pinalabas ito sa telebisyon noong 1978.

“Kasi ang unang akala ko, ‘yung pinakamataas na audience namin talaga from the original, 1970s na nanonood ng ‘Voltes V’. Pero ang galing kasi naghalo-halo lahat. One time nasa gasoline station, nasa expressway ako, nag-o-order ako ng food tapos mayroong lumapit sa akin na nasa age din ng dad ko, tapos naka-Voltes V t-shirt siya. Tapos nung nakita niya ako, niyakap niya ako, sabi niya sa akin, ‘Thank you for bringing back my childhood.’ Iyon ‘yung isa sa pinaka-na-touch ako, na nakaka-touch din pala kami ng mga tao na sobrang fan dati,” kuwento ni Matt.

Kahit na raw magkaroon ng magkakaibang projects sina Miguel, Radson, Matt, Raphael at Ysa, lagi raw nilang babalikan ang nabuong samahan at mga hindi malilimutang karanasan sa paggawa ng series na ‘yon.