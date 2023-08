Mga Caviteñong mananayaw, bumida sa 14th Anapale World Festival

KINILALA ng Le Danz Dance Studio mula sa Dasmariñas, Cavite sa katatapos na 14th Anapale World Festival 2023 sa Athens ang katatagan ng Pinoy sa pagharap sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng sayaw.

Ayon kay Geraldine Espinosa, lider ng Le Danz Dance Studio, ibinahagi nila sa saliw ng tugtog na “Kanta Pilipinas” ang magagandang katangian ng mga Pinoy, partikular ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay sa gitna ng mga kalamidad at iba pang trahedya na dumarating sa bansa.

“Gusto naming i-share sa kanila na kahit maraming calamity o devastation na nangyari sa Pilipinas, lagi tayong tumatayo. That’s why divided we fall but together we stand. Kaya ipinakita namin ang culture ngg Philippines dahil the Filipinos are the happiest and warmest people in the world,”dagdag nito.

Umawra ang mga Caviteñong mananayaw sa katatapos na 14th Anapale World Festival 2023 sa Athens nang umindak ang mga ito ng tinikling, pandanggo sa ilaw at iba pang katutubong sayaw ng bansa.

Samantala, ipinagmalaki naman ng mga Pinoy ang performance ng dance group. “As we all know, dance transcends language and culture and after the event of the pandemic, we are glad to be here together and to show to you what our culture is about,” ayon kay Consul Judy Barbara Robianes, Chargé D’Affaires ng Philippine Embassy sa Athens.

Ang International Dance Council ay isang non-government organization sa ilalim ng UNESCO na naglalayong mapaunlad ang lahat ng uri ng sayaw sa lahat ng bansa sa buong mundo.

Itinatag ito noong 1973 at mayroon na itong mahigit sa 10,000 miyembro mula sa 170 bansa kabilang ang Pilipinas.