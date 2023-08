Magnitude 4 quake tumama sa Davao Oriental

Inuga ng magnitude 4 na lindol ang Davao Oriental kahapon nang umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) narehistro ang pagyanig ganap na alas-6:02 nang umaga.

Natukoy ang episentro nito may 14 na kilometro sa timog silangan ng bayan ng Baganga sa Davao Oriental mula sa lalim na 26 kilometro.

Wala namang iniulat na pinsala ang Office of Civil Defense (OCD) sa Southern Mindanao at Davao Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) mula sa nasabing pag­yanig.