Lovi, Beauty nagkabugan ng ‘singit’ sa IG

Lokang-loka na naman ang mga netizen sa mga Instagram post nina Lovi Poe, Beauty Gonzalez.

Kasi nga, parang may labanan daw ng singit sa social media, ha!

Eh, mag-post ba naman sina Lovi at Beauty ng mga video/photo na parehong naka-swimsuit, na super taas ng cut, kaya talagang lantad na ang mga singit nila, at halos ang ‘hiyas’ na lang ang natakpan.

Si Lovi, nakatayo, naka-shades, at todo porma habang nasa terrace. Para nga siyang nagti-TikTok sa video na `yon.

Si Beauty naman, nasa dagat, nakahiga, at labas nga ang singit, dahil ang kalahating bahagi lang ng kanyang lower part ang natakpan ng tubig dagat.

At heto nga ang kalokang reaksyon ng mga kapwa artista, at mga faney ni Lovi:

“Grabe!” sabi ni Anne Curtis.

“Grabe yeeerrrn!” sey ni Kakai Bautista.

“Wow Mokang galit si Tanggol diyan sa suot mo!”

“Iba talaga ang nagagawa ni Don Ramon!”

“Suwerte talaga ni Ramon Montenegro!”

“Tama ka na Mokang. Maawa ka naman kay Tanggol! Nakakulong na nga, eh!”

“Wala na, finish na!”

Oh, ‘di ba? Pati ang mga karakter sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ay nasangkot na, ha! Bongga!

Heto naman ang chika ng mga fan kay Beauty, na nagtalo nga sa singit niya.

“Diosa ka day!”

“For sure may mamba-bash na naman nito, sasabihin na maitim. Eh, lighting lang `yon. Tapos ‘yung basher mas makulimlim pa ang singit.”

“Ay, paaak ang singit!”

“Hindi naman siya magpu-post ng ganiyan kung maitim ang singit niya! Kaloka kayo!”

“One hot momma!”

Well, sina Lovi, Beauty nga ang mga aktres na madalas dalawin ng mga boylet ang Instagram. Pareho kasing walang pakialam, at naniniwala, pinaninindigan talaga nila ang chika na ‘if you have it, flaunt it.’ (Dondon Sermino)