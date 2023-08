Lolo vendor nagpalibre ng ice drop sa purdoy

INULAN ng sweet messages sa Facebook ang isang lolo vendor na nakuhanan ng video habang namimigay ng binebenta niyang ice drop sa homeless bagets na nakatambay sa isang covered court sa Rizal.

Pinost ito ni Jmic Tv sa kanyang account kung saan kinilala ang lalaki sa video na si Tatay Jake.

Saad ng uploader, nanonood siya ng basketball game noong mga oras na ‘yon pero napansin niya ang body language ni Tatay na balak nitong abutan ng kanyang paninda ang bata kaya naman naisipan niya itong kunan ng video.

Dahil dito, nakatanggap ito ng daan-daan libong views at nakaaantig na komento mula sa mga netizen.

Para kay Kieth Justine: “Buti pa yung mga mahihirap kahit anong hirap sa buhay marunong magbigay kasi danas din nila yung hirap ,’di tulad sa ibang mayayaman ang tanging naririnig ko lang “magtrabaho sila ang laki ng katawan nila, ‘wag mo ng bigyan uulit ulitin yan etc….”

“Kung sino pa ‘yung walang wala sila pa ‘yung may mas malasakit. Salute to you sir,” pagbabahagi ni Randy Ruiz.

Komento pa ni Miko Angelo Montalvan, aniya, “Generosity, kindness, think about it. No one is too poor in this world who cannot give.”

“Minsan sa gulo ng mundo, a simple kindness is enough,” dagdag pa nito. (Moises Caleon)