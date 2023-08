Kelot naglaro ng ML gamit ang dila

ALIW ang hatid sa social media ng isang kelot na ito na iba ang paraan sa paglalaro ng Mobile Legends!

Ibinahagi ito ng user na si Trung & Trung (@trungkaneyer) sa kanyang account kung saan mapapanood ang ML player na naglalaro pero imbes na mga daliri ang gamit ay dila ang kanyang pangpindot.

Mapapansin na super focus siya sa pagtap dito na talaga namang mapapakamot ka na lang sa ulo.

Humakot ang naturang video ng humigit-kumulang 9.8 milyong views at dagsang komento mula sa madlang peeps.

Gaya na lamang ni Cloe Belen, aniya, “Hala ang galing. Sana ako rin HAHAHAHAHAHAHAHA eme.”

“Pag nag ghost touch, pulbo ka lang par HAHAHAHAAHAHAHAHA,” kuwelang suggestion ni @cheng.

“His wife is the luckiest person in the world,” say ni Paw Paw.

Biro ni @lorencejpes: “Bro literally tasted the taste of victory.”

“Wahaha mukhang good ah ma-try nga rin!” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)