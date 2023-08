Karera Tips Ni JP Gonzales

R01 – 6 Atomic Bomb, 3 Winter On Fire, 5 Sheltex Magic, 2 True History

R02 – 4 Amor Mi Amor, 2 Piece Of Cake, 7 Guerrero Warriors, 8 Deus Ex Machina

R03 – 2 Maaasahan, 8 Lucky Noh Noh, 4 Queen Louise, 1 Vavavoom

R04 – 4 Magnolia Ashley, 5 Maki Boi, 1 Potential, 7 Daginding

R05 – 3 Signature Whiskey, 10 Rain Rain Go Away, 11 Riding The Tiger, 6 Paramount

R06 – 2 Golden Eight, 3 Ariana, 4 Jack Of Clubs, 9 Winsome Maxinne

R07 – 5 Thriller, 8 Lucky Julliane, 1 Pendant, 4 Since When

R08 – 3 Sun Dance, 2 Love Radio, 12 El Mundo, 11 Make Or Break

Solo Pick: Atomic Bomb, Thriller, Sun Dance

Longshot: Signature Whiskey