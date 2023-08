Juday rumampa nang naka-jeep

Sure ako, naguluhan, nagtaka, nagtanong ang mga tao, nang makita si Judy Ann Santos, at anak na si Yohan, na nakasakay sa jeep.

“Jeep ride para sa aming kolehiyala!” sabi ni Juday.

“Kailangan malaman kung ano ang ruta nitong jeep na sinasakyan namin to go around school. Yes, naka-jeep kaming mag-ina.

“Parang galing lang akong Antipolo nito!” chika ni Juday.

Na bagamat naka-face mask, naka-shades, hindi puwedeng magkamali na siya nga `yon, dahil sa boses, tindig pa lang niya, alam mong tukoy agad.

“Nag-jeep, naglakad, next natin magbu-bus tayo anak!” sabi pa ulit ni Juday, habang naglalakad kasama pa rin si Yohan.

Pero, bakit nga ba ginagawa ni Juday `yon? Eh, alam naman ng marami na kayang-kaya nilang mag-kotse, o mag-van.

“Next in line… bus transpo. Bakit? Dapat alam lahat ng klaseng transportasyon pauwi at papunta. Tapos jujitsu training!” chika ni Juday.

Well, iba rin talaga ang training ni Juday sa mga anak nila ni Ryan Agoncillo, ‘di ba? Na as much as possible, tinuturan talaga nila na maging simple ang pamumuhay ng mga bata.

At maganda nga rin `yon, na habang bata pa ay maturuan na rin kung paano dumiskarte, para hindi na nasa-shock kapag lumalabas. (Dondon Sermino)