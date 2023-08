‘JTC Kaingin 7-Stag Derby’ sasambulat

MATINDING pupugan ang masisilayan ng mga sabungero at mamamago paglarga ng JTC Kaingin 7-Stag Derby na bibitawan sa ruweda ng sikat na Manila Arena sa Sta. Ana ngayong araw.

Mga bigtime breeder at sabungero ang nagsaad ng paglahok sa pa-derby ni Jojo Cruz na siya ring host sa event na may P55,000 pot money at minimum bet na P55,000 rin.

Kabilang sa mga kalahok sina Gerry Ramos, Atong Ang, Mayor Cholo Violago, Arman Santos, Budjit Aguilar, Paolo Malvar, Patrick Antonio, Biboy Enriquez, Cong. EddieBong Plaza at Baham Mitra.

Ang mga stag na pwedeng ilaban ay mga nagtitimbang na 1.7kgs hanggang 2.150kgs kung saan hindi maaaring isabak ang hennies o binabae.

Imbitado ni Cruz ang mga Team Alpha, Bravo at Group C kaya asahang malulutong ang paluan ng mga warrior.

May entry din sina Eric Dela Rosa, Allan Syiaco, JCAP, Jun Soriano, William Ang, Atty. Capuchino, RR Lacson, Richard Perez, Vincent Violago at Rey Canedo.

Si Cruz ay kampeon din sa mga big event at lumalahok sa malalaking derby. (Elech Dawa)