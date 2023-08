Heart flinex sobrang pagmamahal sa mister

Lalong nadagdagan ang pogi points ni Senator Chiz Escudero nang ibahagi ng kanyang misis na si Heart Evangelista ang compilation ng fashion events na dinaluhan nila nitong mga nakarang linggo kasama na ang SONA, GMA Gala.

Isinama rin ni Heart maging ang target shooting nila sa isang range.

Bigla sigurong kinilig si Heart nang mapanood niya sa kanyang gallery ang bonding moments nila ni Chiz.

Mapapanood ang masaya nilang red carpet walk na magka-holding hands. Ipinost din ni Heart ang paghalik sa kanya ng mister sa ulo at ang tukaan’ nila habang nasa shooting range.

Feel na feel ni Heart ang isa pang eksenang kumakain sila ni Chiz ng fishball.

Ipinangalandakan din ni Heart ang husay ni Chiz sa barilan para ipagmalaki ang galing ng kanyang mister.

Ipinagsisigawan ni Heart sa buong mundo sa caption ng kanyang post ang pagkalunod niya sa masayang relasyon nila ngayon ni Chiz, na muntik nang masira dahil sa tsikang nagkaproblema ang kanilang pagsasama.

Sey ni Heart, “All the kings horses and all the kings men couldn’t bring me back together again.”

Sabi pa niya, “LOVE is the Key.”

Nice!