Gold digger

GOOD day mga ka-Depensa. Excited na mga kababayan natin para sa darating na FIBA World Cup 2023.

Final lineup pa lang ng Gilas eh napakalaking debate na sa mga Pinoy, tamang duda sila sa mga pili ni Pareng Chot Reyes. Pero sa aking palagay eh buo na ang 11 players diyan na kinabibilangan nina Jordan Clarkson, June Mar Fajardo, Japhet Aguilar, Kai Sotto, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, RR Pogoy, Ray-Ray Parks, Jr., Rhenz Abando at Kiefer aravena.

Ang sitwasyon ni Scottie Thompson ay ibabase sa day to day training niya kung makakatulong pa siya sa laro habang papagaling pa ang kanyang injury.

Ang tanong eh sino ang papalitan ni Scottie sa lineup? Sa aking duda eh baka si Oftana na medyo hilaw pa sa international experience.

***

Dako naman tayo sa usapang Legends.

Sa wakas natunton ko din ang mga bayan ng Panganiban at Paracale sa Camarines Norte nitong nakaraang Martes.

Sikat ang bayan ng Paracale dahil sa mga ‘gang’ noong 90s pero maliban diyan, mas kilala ang dalawang bayan sa gold o ginto.

Sa kauna-unahang pagkakataon, naglaro kami dito ng mga Legends na sina Alvin Patrimonio, Bong Alvarez, Marlou Aquino, Cyrus Baguio, Willie Miller, Gherome Ejercito, Leo Najorda, Manu Codinera at ang inyong lingkod Jerry Codinera.

Siyempre pagkatapos ng 10 oras na biyahe, magmula Manila hanggang Panganiban, masarap na almusal muna sa Chef Tiu pagdating, tapos sabay basketball clinic na para sa 300 na mga kabataan..

Jusme, nalula kami sa dami ng mga bata na gustong sumali sa basketball clinic, naghalo na lang din siguro ang pagod sa biyahe at dala ng wala masyadong tulog sa bus kaya super pagod ang inabot natin sa umaga.

Pagkatapos ng basketball clinic, dumiretso kami sa Mayor’s Office ni Mayor Joanna at Francis, doon na bumuhos ng kain ang mga boys. Sa laki ng mga sugpo na halos sinlgaki ng plato eh siguradong busog ka agad at tanggal pagod.

Pagkatapos ng masarap na tanghalian nagkaroon kami ng “once in a lifetime experience” na makakita ng isang gold mining operation. Magmula sa gold pit, mga ball mill at mga dinamita eh ayos na. Hindi biro ang gastusin sa isang mining business, malaki ang peligro at delikado sa mga hold-up.

Sa gabi ng laro, halos siksikan, liglig at nag-uumapaw ang mga tao sa gym, excited ang mga tao magmula umpisa ng laro hanggang matapos.

Kaya super sulit sa lahat, lalo na mga fans na nagpa-selfie, pa-autograph at kumaway.

Kaya ayan pasalamatan natin si SBP referee Allan Agosto, Ma’am Jonalyn Mando, UEnian at aking kaklase na si Ninoy Era at si Boss Roel Weber at ang kanyang pamilya na sina Mayor Ariel Non ng Panganiban, Camarines Norte; Vice Mayor Cuatro Padilla: Mayor Romeo Moreno ng Paracale, Camarines Norte; Mayor Maria Joanna Ong ng San Vicente, Camarines Norte at former Mayor Farncis Ong.

Salamat ulit!