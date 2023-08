Gina, Ricky nakakakilig ang lambingan

Ang bongga lang na sa edad nina Gina Alajar (64) at Ricky Davao (62) ay kayang-kaya pa rin nilang magpakilig.

Yes, magdyowa sa harap ng kamera, as in magka-love team nga ang peg ngayon nina Ricky at Gina, na tinawag ngang GinRick.

Bongga, ‘di ba?

At kitang-kita `yon sa movie nila na ‘Monday First Screening’ na dinirek ni Benedict Mique, at prodyus ng Net25, ha!

“I’m so grateful, I’m so proud na ako ang bagong ka-love team ni Ricky. Magkaibigan naman kami. I’m so relax with him. Pero, thankful talaga ako na napili kami na pagbidahan ang movie na ito.

“Imagine sa dinami-rami ng mga senior citizens na mga artista, mga kaedaran namin, kami ang napili!

“Noong nabasa ko ang script, hindi ako nag-second thought. Kasi, alam ko na bihira na mabigyan ng pansin ang mga ganitong istorya. At alam naman natin na ang mga artista, kapag nandito na sa ganitong edad, hindi na superstar, kasi lagi naman tayong nandoon sa mga kabataan!” kuwento ni Gina.

Tungkol nga sa second chance ang ‘Monday First Screening’ ng dalawang tao na ang isa ay iniwan ng asawa, ang isa ay namatayan ng asawa, at nagtagpo ang kanilang mga landas, at ‘yun na nga, na-in love kahit na mga senior citizens na sila.

Pero in real life ba, hindi sila nagkagusto sa isa’t isa noon?

“Nakilala ko si Gina parang couple na sila ni Michael (de Mesa). Magka-love team na sila noon. And I even attended their wedding. So, hindi talaga nagkaroon ng chance,” sabi ni Ricky.

“Magkaibigan kasi talaga kami ni Ricky. Oo nga, bakit nga ba hindi? Pero, puwede palang ganun, ‘di ba?

“So, siguro hindi niya ako type. At hindi ko rin siya type!” sabi ni Gina.

Hirit ni Ricky, “Hindi sa hindi type. Baka wala lang chemistry. Na kahit guwapo ito, maganda ito, pero parang walang spark, eh!”

Anyway, sure ako na makaka-relate ang mga senior citizen sa pelikula, dahil pinapakita nga nito kung ano pa ang puwedeng mangyari, gawin nila, kahit may mga edad na sila, o retirado na sila.

Siyempre, marami ring problemang kaakibat ang pagiging matanda na, pero sa huli, makikita mo pa rin na hindi pa huli ang lahat, na may second chance pa nga, para maging maligaya.

Dinumog ng mga beteranong artista sa EVM Convention Center ang screening ng pelikula nina Gina, Ricky.

Dumalo nga sina Amy Austria, Isabel Rivas, Nova Villa, Barbara Perez, Gladys Reyes, Rez Cortez, at siyempre ang mga anak ni Gina, sina Geoff, Ryan Eigenmann, pati na sina Meg Imperial, Devon Seron, at marami pang iba.