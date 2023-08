GF ni John Lloyd close sa pamilya ng aktor

Masayang nagdiwang ng karaawan ang ama ni John Lloyd Cruz na si Tatay Chito nitong Lunes.

Pinusuan ng netizens ang pinost na pagbati with matching photos pa ng girlfriend ni Lloydie na si Isabel Santos sa kanyang Instagram.

Dalawang larawan iyon na kuha sa isang intimate salo-salo na may caption na, “Happy birthday po Tito Chito. Salamat po sa pagmamahal (with heart emoji) at sa pandesal ko tưwing umaga, lagi nyo po ako naalala. Salamat po”.

Kasama ng magkasintahang John Lloyd at Isabel ang birthday boy na ama ng aktor at ang misis nitong si Aida, maging ang parents ni Isabel na sina Soler at Mona ay ka-join din. Kasama rin nila ang mga kapatid ng aktor sa masayang birthday bonding na ‘yon.

Umaasa nga ang mga faney na sana ay si Isabel na nga ang makatuluyan ng aktor. Puring-puri nila ang kabaitan nito at ang pakikisama sa anak ng aktor na si Elias at sa buong pamilya ng nobyo. (Ogie Narvaez Rodriguez)