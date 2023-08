DJ Stewart, New York Mets pinaluhod Atlanta Braves

NAGPALIPAD ng tatlong home run ang New York Mets para hiyain ang MLB-leading Atlanta Braves 10-4 nitong Lunes.

Naitawid ng Mets ang pampitong panalo sa siyam na laro sa kabila ng dalawang homers din ni Marcell Ozuna para sa Atlanta, kumonekta sa New York sina DJ Stewart, Rafael Ortega at Francisco Lindor.

Sa pangalawang homer ni Ozuna, inagaw ng Braves ang lead 4-3 sa fourth inning pero agad ding binawi ng Mets sa four-run fifth, pumitik ng sunod-sunod na RBI singles sina Jeff McNeil, Pete Alonso at Daniel Vogelbach para sa New York.

Pinabagsak ni Stewart ang bunt sa safety squeeze para paiskorin si Alonso.

Nasa unahan muli ang Mets nang i-deliver ni Lindor ang kanyang 23rd homer, ang three-run drive mula sa bato ni Brand Hand.

(Vladi Eduarte)