Direk Erik ‘babalatan’ Pinoy showbiz industry

Nag-last shooting day na last weekend ang star-studded upcoming series ng award-winning director na si Erik Matti.

Bida sa nasabing show si Judy Ann Santos kasama sina Edu Manzano at RK Bagatsing. Excited nga ang huli sa nasabing proyekto kaya ipinagmamalaki niyang pinost ang mga picture ng kanilang behind-the-scene sa kanyang Instagram account. Na-excite tuloy ang fans ni RK sa nasabing show.

Hindi lang mga artista at production team ng upcoming series ang nag-post sa kani-kanilang social media accounts ng tungkol sa proyektong ‘yon dahil hindi nagpahuli si Direk Erik.

Proud na proud si direk! Kuwento nga niya, “I always wanted to do a show or a movie that tells the story of the showbiz industry without the sugarcouting.“

Gusto niyang ipakita sa publiko ang totoong nangyayari sa loob ng mundo ng showbiz — ang best and worst side nito.

Mukhang after ng ilang taon na paghihintaty ay natupad na rin ang isa sa pangarap ni Direk Erik na gumawa ng proyekto na tatalakay sa Philippine showbiz industry, huh!

For sure another masterpiece na naman ito mula sa direktor ng award-winning HBO series na ‘On The Job’. Hindi rin biro ‘yung sampung buwan nilang pagsu-shooting.

Bukod kina Juday, Edu at RK, kasama rin sa series sina Maricel Soriano m, Snooky Serna, Gina Alajar, at ang mag-inang Zsa Zsa Padilla at Karylle.

Ang bongga ng cast, huh! Pasabog nga ang proyektong ito ni Direk Erik about Pinoy showbiz industry, ‘noh?!

‘Yun na!