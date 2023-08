David, Kobe, Donny, Andres tablado Andrea Brillantes bet maka-date si Kai Sotto

Si Andrea Brillantes ang nagpaalala sa mga fan niya na halos isang buwan na raw siyang single, at wala pa raw siyang balak na makipagrelasyon.

Sa YouTube channel nga niya ay guest niya sina Bea, Criza, Danica, na sabi nga niya ay pare-pareho raw kasi silang single.

Anyway, instead na ‘Jojowain o Totropahin’ ay ginawa nilang ‘Date or Pass’ ang game na `yon. Magpapakita si Andrea ng photo ng mga boylet, at sasagot sila kung bet nilang ka-date o pass.

Pass si Andrea kay Kobe Paras, dahil noong nagkita raw sila, parang nilampasan lang siya nito.

Bet naman maka-date ni Andrea si Kai Sotto.

“Na-meet ko na siya. He’s actually a nice guy!

“Wala lang, para lang masabi na I dated a 7 footer before.”

Pass siya kay Brent Manalo.

Pass din siya kay Juan Karlos Labajo.

“Love na love ko siya sa buhay ko. Gusto kong best friend ko siya forever!” sabi ni Andrea.

Pass siya kay Miguel Tanfelix.

Bet niyang maka-date si Draco Veneracion, anak daw ni Ian Veneracion.

“Kasi di ba, ang father in law mo si Ian Veneracion! Hahahaha!”

Bet din niyang maka-date si Santino Rosales, anak ni Jericho Rosales.

Pass siya kay Joaquin Domagoso, anak ni Isko Moreno.

Type niyang maka-date si Jeremiah Lisbo.

“Magaling siyang mag-acting!” chika ni Andrea.

Type niyang maka-date si Timothy Laude, anak ni Snow Laude.

Hindi rin niya bet maka-date si Andres Muhlach, anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez.

“For now, I would pass. Pero childhood crush ko siya. Na-outgrew ko na ang crush ko sa kanya. Naging friends ko na rin ang mga friends niya. And for some reason, our paths kasi, never nag-cross. Parang ang universe na ang nagsasabi na ‘no’!”

Pass siya kay Zaijian Jaranilla. Pass siyang maka-date si Benj Pangilinan.

At si Donny Pangilinan? Pass si Andrea.

“I swear kasi bagay sila ni Belle (Mariano)!” sabi lang ni Andrea.

Kaloka, ha!

At yes, bet niyang maka-date si David Licauco, ha!

“Date lang naman! He’s my type, eh! One date lang, pero hindi ko naman dyodyowain!”

Pero nang malaman niya na Gemini ang zodiac sign nito, tulad ni Ricci Rivero, nagbago isip niya, na ayaw na raw niya.

Kaloka! (Dondon Sermino)