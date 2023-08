Cataroja walang dalaw kaya tumakas

Nag-sorry Bureau of Corrections (BuCor) ang person deprived of liber­ty (PDL) na si Michael Cataroja matapos itong tumakas sa maximum security compound ng New Bilibid Prison (NBP) noong Hulyo at muling naaresto sa Angono, Rizal kamakailan

“Kaya humihingi po ako ng pasensiya sa lahat ng BuCor. Sakaling mapatawad nila ako, pasensiya na po kayo,” pahayag ni Cataroja sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa loob ng NBP nitong Martes.

Sa naturang pagdinig, tinanong ni Senador Robin Padilla si Cataroja kung bakit ito naburyong at tumakas mula sa maximum security compound. “Walang dalaw sir,” sagot ni Cataroja.

Pahayag pa niya sa komite, sa halos dalawang taon niya sa Bilibid, may mga narinig na siyang kuwento na ilang inmates na ang tumakas gamit ang truck ng basura. Subalit hindi na umano nakabalik ang mga tumakas at nabalitaan na lamang na pinatay na ang mga ito kaya nagpapasalamat siya sa BuCor na binuhay pa siya at ibinalik lang sa kulungan. (Dindo Matining)