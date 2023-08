Carlo Paalam dadaan sa box-off para sa silya ng 19th Asian Games

WALA pang katiyakan ang pagpasok ni 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam sa darating na 19th Asian Games sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8 sa Hangzhou, China.

Dadaan ang tubong Talakag, Bukidnon sa box-off laban kay three-time Southeast Asian Games gold medalist Ian Clark Bautista sa men’s under-57kgs category para sa silya sa Hangzhou multi-sporting event.

Kung ang mga kapwa-Olympic medalist na sina Nesthy Petecio at Eumir Felix Marcial ay sigurado nang may pwesto sa Asian quadrennial meet, makikipagbuntalan pa. muna ang 25-anyos na si Paalam sa mas mabigat na kategorya.

Ito na ang ikatlong pagkakataon na aakyat ng timbang si Carlo, sa pagkakataong ito patungo naman sa featherweight division.

“He’ll try at 57kgs. He has to win the box-off first before he can represent us at the Asian Games,” pahayag ni Associaton of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary general Marcus Jarwin Manalo sa mensahe sa Abante Sports.

Naging matagumpay ang kampanya ni Paalam sa flyweight at bantamweight divisions nang parehong mapanalunan ang timbang sa 2019 Manila at 2023 Phnom Penh, Cambodia Games.

Gold din ito sa 2022 Asian Championships sa bantam, samantalang silver at bronze sa Tokyo at 2018 Jakarta-Palembang Asian Games sa flyweight class.

Bukod kina Paalam at Bautista, nakalinya ring dumaan sa box-off sina Cambodia Games champion Paul Julyfer Bascon at Mark Ashley Fajardo sa men’s 63.5kgs at sina SEAG medalist Marjon Pianar at Ronald Chavez Jr. sa 71kgs category.

Nakatakda namang sumabak si Petecio sa paborito niyang under-57kgs, habang si Marcial, na kamakailan ay nagpahayag ng kasiguruhang habulin ang ‘Olympic gold medal dream’ ay aangat sa 80 kilos.

Tinapos ng national team ang kanilang India training camp na ginanap sa National Sport Institute sa Patiala noong Hulyo 28-Agosto 20, habang tatapusin ang kanilang pagsasanay sa Australian Institute of Sprts simula Agosto 30 hanggang Setyembre 14 sa Canberra.

(Gerard Arce)