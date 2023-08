Carla wasak ang puso sa pagpanaw ni Patchy Poo

Ang daming naka-relate sa bagong litanya ni Carla Abellana sa Instagram, tungkol sa mga kaibigan na hindi nang-iwan, at mga kakilala na nakakasama lang kapag masaya ka.

“The truth is, anyone can show up when you’re happy. But those stay by your side when your heart falls apart are your true friends!” sabi ni Carla.

Super relate nga sina Valeen Montenegro, Ina Feleo, Tim Yap, Pokwang, at marami pang iba.

Pero, kapansin-pansin nga sa video na `yon ni Carla, na kahit ang ganda niya, kitang-kita pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Maga at namumula nga kasi ang mga mata niya.

“Kasi kamamatay lang po ng aso ko the night before. Kakatapos ko lang po umiyak diyan,” sambit ni Carla.

Nangako naman ang mga fan ni Carla na kahit anong mangyari ay nasa tabi lang niya sila. Hinding-hindi nga raw nila iiwan ang aktres.

“Wake up, Patch. Please wake up, my Patchy Poo!” mensahe pa ni Carla sa isa pang IG post ng mga photo ng aso niya.

Si Patchy nga ay bigay sa kanya ng stepdad niya noong panahong magulo at very dark ang buhay niya. Nakaramdam daw siya na hindi na siya nag-iisa noong mga panahon na `yon dahil kay Patchy.

“I fell in love with Patchy Poo!” sabi pa ni Carla. (Dondon Sermino)