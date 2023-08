Bela expected sa kasalang Poe-Blencowe 

Sa latest post ni Bela Padilla, nasa Zurich, Sweetzerland siya at enjoy sa pagsu-swimming with her new hairstyle raw.

Enjoy rin daw siya sa mainit na weather ngayon sa lugar na ‘yon.

Kahit showing na ngayong Wednesday ang pelikula niyang ‘Wish You Were The One’ ng Viva Films kung saan kapareha niya si JC Santos ay hindi naman umuwi ng Pilipinas si Bela.

Ang tsika nga ng isang source namin, a-attend daw si Bela sa kasal nina Lovi Poe, Monty Blencowe.

Nakita nga raw ng source namin ang pangalan ni Bela sa listahan ng mga nag-confirm sa nasabing kasalan.

So marami rin ang pupuntang kaibigan ni Lovi sa kasal nila ni Monty, ha!

Siyempre, makikita namin si Bela sa kasalang ‘yon dahil invited din kami nina Lovi, Monty.

‘Yun na!

***

Katrina maayos pagpapalaki sa mga anak

Mukhang tahimik ang dating sexy star na si Katrina Paula sa sinasabing pagkampi niya kay Claudine Barretto sa isyu nito sa BFF niyang si Sabrina M.

Eh si Katrina, mukhang masaya nga ngayon dahil noong August 17 ay nag-graduate ang panganay niyang anak na si Nicole Anne Samonte.

Sey ng isa pang anak ni Katrina na si Athena Yap, “Katrina Paula’s first born daughter is now Philippine Coast Guard Probationary Ensign Captain!”

Tsika pa ni Athena, proud na proud daw siya, pati ang kanilang mommy kay Nicole Anne.

In fairness, ang bongga ng mga anak ni Katrina at maayos ang pagpapalaki niya sa mga ito.

Oo nga pala, isa si Katrina sa mga dating bold star na maayos ang naging buhay, ha!

Bongga!