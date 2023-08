Bagong dyowa ng veteran actor kasundo mga anak

Bitbit ni Ricky Davao ang bago niyang girlfriend sa special screening ng ‘Monday First Screening’ na ginanap sa EVM Hall ng Net25.

“Nandito siya, kasama ng mga anak ko,” sabi ni Ricky.

Pero, bakit nga ba naging open na si Ricky ngayon na ipagmalaki ang karelasyon niya? Hindi nga tulad nood na parang patago ang mga naging dyowa niya, bukod siyempre kay Jackie Lou Blanco.

“Siguro it’s also nice to be proud, na you’re in a relationship.

“Sa lahat ng bagay kasi I’m really quiet. Kahit sa personal na buhay ko. Kahit nga manalo ako ng award, hindi ko masyadong pinagmamayabang.

“Ganun lang ako kasimple, o kaarte, o ka-dramatic!” sabi ni Ricky.

Mahigit isang taon na nga raw ang relasyon nila, at kasundo ito ng mga anak niya kay Jackie Lou, tulad nina Rikki Mae at Arabella.

“Sila ang nagsabi sa akin na I have so much to celebrate for, na I’m blessed.”

Chika naman nina Rikki Mae at Arabella.

“As long as he’s happy!” sabi ni Arabella.

“Oo naman, eh, si Papa nga sinu-support lahat ng mga gusto namin, kaya balikan lang. Buhay naman ‘yan ni Papa!” sabi ni Rikki Mae.

So, okey lang sa kanila na magpakasal na sa ibang babae ang tatay nila?

“Oo naman! Kung gusto niya!” sabi ni Rikki Mae.

“If he wants!” chika rin ni Arabella.

Eh, si Jackie ba, nakilala na ang present dyowa niya?

“Ah, oo, palagay ko! Baka nagkasalubong,” sabi ni Ricky. (Dondon Sermino)