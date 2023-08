Bagitong opisyal tagilid sa puwesto

Sino raw itong bagong opisyal ng gobyerno ang namumurong matanggal agad sa kanyang puwesto?

Nasabat ni Mang Teban ang tsika ng isang Marites na bad trip daw ang Malacañang sa ginawang pagbira nitong government official sa paggunita ng anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy Aquino.

Hindi pa man nag-iinit sa kanyang upuan, aba’y baka matanggal daw agad itong government official dahil sa kanyang ginawa.

Eh kasi ba naman, hindi marunong bumusina itong government official. Akala niya siguro kontra lahat ng taga-Palasyo kay Ninoy gayung may ilang personalidad dito ang iniidolo ang pinaslang na dating senador.

Malamang daw na pahirapan sa pondo ng kanyang tanggapan itong government official at kapag wala itong maipakitang proyekto sa kanyang amo, aba’y alangan namang bigyan pa siya ng second chance.

Hindi raw magagawang murahin ng government exec ang mang-iipit ng pondo, subukan lang niya at baka mabilis pa sa alas-kuwatro ay mag-alsa balutan na ito.

Clue. Hindi abogado ang opisyal ng gobyerno pero malawak ang kaalaman sa batas.