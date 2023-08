Ano’ng say mo, Vice? Gladys pabor sa paghihigpit ng MTRCB

Kaloka si Gladys Reyes, na lagare talaga sa halos lahat ng istasyon ng telebisyon sa Pilipinas, ha!

Imagine, nasa ‘It’s Showtime’ siya bilang isa sa mga hurado ng ‘Mini Miss U’, nagti-taping din siya sa ‘Black Rider’ ng GMA-7, kasama sina Ruru Madrid, Matteo Guidicelli. May ‘MOMents’ nga siya sa Net25. At may game show rin siya sa TV5, kasama si John Arcilla.

“Ako kasi kung saan kailangan ang serbisyo ko, doon ako! Katrabaho nga ang tawag ko sa sarili ko, dahil lahat talaga nakakatrabaho ko!” sabi ni Gladys, nang maka-chikahan ko sa special screening ng ‘Monday First Screening’.

At siyempre, dahil pinag-uusapan nga ngayon ang tungkol sa paghihigpit ng MTRCB (Movie, Television Review & Classification Board) sa mga TV show, tinanong namin ang opinion ni Gladys.

Eh, di ba si Gladys ay anim na taon ngang naging miyembro ng MTRCB?!

“Ang masasabi ko lang, ang hirap kasi ng live show. Hindi mo na kasi puwedeng i-edit `yan. I was with MTRCB before, for 6 years.

“So medyo alam ko kung paano ang takbo. Halimbawa, pag teleserye, hindi naman puwede na araw-araw silang nagpapadala, kasi minsan hand to mouth ang taping nila. So, meron silang sample episode na sini-send sa amin noon, na ginagawang basehan.

“Then pag live naman, eh, sa MTRCB maraming TV riyan, maraming monitor. So minsan kung may magri-report talaga, hindi naman puwede na walang gagawin, ‘di ba?

“Ang hirap talaga, sa totoo lang. Kasi sa point of view naming mga artista, mga hosts, kasi minsan spur of the moment, maki-carried away ka sa sitwasyon, na feeling mo nakakatawa, pero maiisip mo, tama ba `yon? May ibang reaksyon.

“Lalo na you cannot please everybody, ‘di ba? Di ba, I’m working nga with Vice Ganda ngayon, almost everyday, nakikita ko naman ang effort niya na maging maingat.

“Lalo na sa portion namin, kasi nga may mga bata. And so far, napaka-memorable nga ang mga episode namin.

“Mahirap talaga. Pero siguro, with MTRCB, dapat malaman lang, o well informed lang ang lahat, kung ano ba ang mga panuntunan, kung ano ang mga puwede at hindi puwede.

“Eh, ang MTRCB naman ay sa kapakanan din lang ng mga manonood. Although ang hirap, kasi hindi pa sakop ng MTRCB ang online, ‘di ba? Sa totoo lang, just a swipe away, kailang mga bata, may cellphone na.

“So, sa TV and movies, doon man lang, magabayan talaga.

“Pero ako nga, since artista rin ako, at nag-work ako sa MTRCB, naiintindihan ko na bilang isang artista, trabaho lang `yon. Pero as MTRCB board member noon, naiintindihan ko rin `yon, na trabaho lang din `yon. Na alam din namin kung ano ang ginagawa namin.

“Kaya maingat din ako sa mga ginagawa ko sa TV!

“Regarding sa icing nina Vice at Ion, wala kasi ako noong time na `yon. At konti lang naman ang napanood ko sa part na `yon. Hindi ko alam ang kabuuan nun, eh,” paiwas na sabi na lang ni Gladys.

Well… (Dondon Sermino)