Andrea intimidated kina Xyriel, Zaijian

Aminado si Andrea Brillantes na mula noong bata pa siya hanggang ngayon ay iniidolo na niya sina Xyriel Manabat at Zaijian Jaranilla.

“Lumaki ako sila ang pinapanood ko araw-araw at pangarap ko lang maging katulad nila and never ’yun nawala kahit ang dami nang nagsasabi na heto na ako ngayon, sila pa rin ang idol ko forever,” pahayag ni Andrea nang makapanayam siya ng entertainment media sa first media day ng ‘Senior High’.

Sa teleseryeng ‘Hawak Kamay’ unang naka-work ni Andrea sina Xyriel at Zaijian at nang nilatag daw sa kanya ang teleseryeng ‘Senior High’ ay na-excite siya dahil muli niyang makaka-work ang mga kaibigan niya but at the same time raw ay nai-intimidate siya dahil sa husay ng dalawa.

“Sila ang pinakamagaling na aktor sa generation na ’to. Madaming nagsabing ako, but I know sila talaga.”

Binalikan din ng Kapamilya Gen Z actress ang naging karanasan niya sa teleseryeng ‘Hawak Kamay’ na pinagbidahan noon nina Piolo Pascual at Iza Calzado.

“Simula bata pa lang, ‘Hawak Kamay’ pa lang, very intimidated na ako by them and na ano ako eh… nawala ako doon, eh, sa ‘Hawak Kamay’, inaamin ko ‘yon.

“Talagang ginanun ako, sinolo ako sa corner ni Ate Iza Calzado, sabi niya, ‘You need to wake up, kinakain ka ng dalawa’,” kuwento pa ni Andrea.

Mula raw noon ay ginalingan na niya at ginamit niyang motivation ang intimidation na ‘yon.

“I honor that intimidation kasi ginagawa ko siyang motivation sa kanilang dalawa and at the same time sila rin ang friends ko na tingnan ko lang maiiyak na ako at maiintindihan ang hirap ko sa set,” sey pa ni Andrea.

Kahit nga raw hindi naging active ng ilang taon sa showbiz ang dalawa ay hindi raw nawala sa puso ng mga ito ang husay sa pag-arte.

Sa sobrang bilib ni Andrea sa kaibigan niyang si Xyriel ay hindi na raw siya nagulat sa husay nito sa ‘Dirty Linen’ dahil naniniwala siyang kayang lamunin ni Xyriel ang ibang cast members ng nasabing serye.

Samantala, magkakaibigan din ang mga characters nilang tatlo sa crime-thriller series na ‘Senior High’ na mapapanood na simula August 28 sa ABS-CBN platforms, A2Z, and TV5.