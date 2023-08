Anak ng Cotabato City exec todas sa ambush

Patay ang anak ni Cotabato City Administrator Wahab Midtimbang matapos itong pagbabarilin ng hindi pa kilalang riding-in-tandem habang papasakay ito ng kanyang kotse sa Barangay Rosary Heights ng lungsod noong Lunes.

Dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong anim na tama ng bala ng kalibre .45 sa katawan ang biktimang si Mohammad Hessam Midtimbang, 32, kapatid din ni Cotabato City councilor Guiadzuri Andong Midtimbang.

Sa ulat ni Cotabato City Police Station 2 Commander P/Maj John Vincent Bravo, nangyari ang insidente pasado alas-sais nang gabi sa kahabaan ng Governor Gutierrez Ave., Rosary Heights 9 ng nasabing lungsod.

Kakagaling lang umano ng biktima sa isang massage clinic at pasakay na sa kanyang kotse ng lapitan ito ng mga nakamotorsiklong suspek.

Agad na bumunot ng baril ang backrider, malapitang pinagbabaril ang biktima at saka tumakas ang mga ito.

Narekober sa lugar ang anim na basyo ng bala ng caliber .45.

Wala pa ring nasisilip ang pulis­ya na motibo sa pamamaslang dahil kilala ang biktima bilang isang Muslim religious scholar.

Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang pulisya sa pamilya ng biktima upang makakuha ng impormasyon na maaaring makatulong sa imbes­tigasyon.

Hinimok naman ng pulisya ang sino mang may alam sa posibleng nasa likod ng pamamaril na makipag-ugnayan sa pulisya.

Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) sa pulisya at militar para sa agarang paglutas sa pagpatay sa biktima, na isa ring radio anchor at host ng Bangsamoro Darul Ifta program sa Gabay Radio 97.7 FM.

“We condemn this senseless act of violence as it has no place in our society,” diin ni PTFoMS executive director Paul Gutierrez.

“Pending the result of the investigation as to the motive of the attack, we consider this as related to the work of the victim as a radio anchor,” dagdag nito. (Edwin Balasa)