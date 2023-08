Alden kinabiliban sa speech

Hindi naiwasang hindi i-retweet ng isang faney ang video ni Alden Richards habang nag-i-speech sa isang rotary anniversary dahil napahanga siya sa galing ng Kapuso Prime actor.

Ipinoste ni @tineeee_18 ang video ni Alden na nagbibigay ng kanyang speech sa stage. Kuha ang okasyon sa Palms Country Club, Alabang.

Kalmado sa kanyang pagsasalita si Alden sa wikang Ingles na may ‘po’ sa bawat salita nito.

Ni-retweet ito ng isa pang faney ng aktor na si @urmyflashlight at bilib na bilib itong nag-comment.

“Meron kaya syang speech writer? Dalawang talks na yung deniliver nya, who made the slides for the masterclass? When did you rehearse? And dami kong tanong but I’m amazed @aldenrichards02!”

Dumaan sa atensyon ng tatay ni Alden Richards ang tweet at proud nitong sinagot ang netizen ng, “Walang rehearsal yan.”

Anyway, hindi naman kataka-taka ang galing ni Alden sa bagay na ito dahil kahit sa mga mediacon ay very spontaneous ang aktor sa kanyang mga sagot sa mga tanong.

Kung sasalang sa pulitika si Alden ay siguradong mananalo ito.

Samantala, abangers na ang mga fan ni Alden sa kinakikiligan nilang tambalan ng aktor at ni Julia Montes. (Rey Pumaloy)