Agri usec umamin, P20 per kilong bigas bomalabs na

Inamin ng Department of Agriculture (DA) na ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mapababa sa P20 ang presyo ng kada kilo ng bigas ay malabong maabot ng kasalukuyang administrasyon.

Sa deliberasyon ng budget ngayong Martes, nagtanong ni Basilan Rep. Mujiv Hataman kung ang presyo ng bigas ay P20 na kada kilo kapag narating ng bansa ang rice self-sufficiency.

“Does it mean Mr. Chair pagdating nung self-sufficiency level natin maaabot na rin natin ‘yong P20 (per kilo) na campaign promise ng ating pangulo?” tanong ni Hataman.

Sinabi naman ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na ang presyo ay dedepende sa dikta ng merkado.

Pinaliwanag ni Sebastian na bababa ang presyo ng bigas kung bababa ang production cost o gastos ng mga magsasaka sa pagtatanim pero mahirap umanong maabot ang P20 kada kilo.

“Not P20 but at least we can maintain a lower price that is affordable. I think our objective should be affordability to our population, Mr. chair,” sabi ni Sebastian.

Wala ring nakuhang konkretong sagot si Hataman ng kanyang tanungin kung magkano ang presyo ng bigas kapag naabot ang rice self-sufficiency.

“Ang pino-point out ko lang Mr. chair, pag nagpaplano ang dapat kino-consider ang presyo. Sabihin n’yong self-sufficient pero P70 naman or P100 ang presyo. ‘Di ba dapat kasama ‘yon… hindi lang simpleng avai­lable ‘yong binibili pero dapat affordable yung binibili,” giit ni Hataman. (Billy Begas)