Aayusin ang sistema para malunasan mga problema

Nitong mga nakaraang linggo, marami po tayong sinagot na tanong mula sa ating mga kaibigan sa media patungkol sa ating panukalang magtatag ng Department of Corrections and Jail Management (DCJM). Isa po itong indikasyon na marami ang interesadong mabago na ang kasalukuyang sistema ng pamamahala sa ating mga bilangguan at rehabilitasyon ng mga nakakulong o mga Person Deprived of Liberty (PDL).

Ang atin pong panukala na nakapaloob sa House Bill 8672 ay may layuning pagsama-samahin sa ilalim ng DCJM ang pamamahala sa Bureau of Corrections (BuCor), Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), mga provincial jails, Board of Pardons and Parole (BPP) at Parole and Probation Administration (PPA). Ito po ay para maging mas mabisa ang pagpapatakbo sa ating mga bilangguan o penal facilities.

Ang gusto po sana natin ay maging mga instrumento ng pagasa at pagbabagong buhay ang ating mga penal facilities sa halip na maging pugad ng korapsyon at kasamaan, tulad ng nababalitaan natin ngayon.

Sa mga panayam po natin sa media, isa po sa kanilang mga laging tinatanong ay kung ang ating panukala ba ay taliwas sa programa ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na “rightsizing” sa pamahalaan. Ang plano po kasi ng Pangulo ay suriin ang mga trabaho at mandato ng mga ahensya ng gobyerno para malaman kung paano magiging mas mabisa, maayos at malakas ang mga ito sa kanilang pagsisilbi sa bayan.

Pinaliwanag ko po sa ating mga kaibigan sa media na ang ating panukalang magtatag ng DCJM ay angkop na angkop sa “rightsizing” plan ng Pangulo.

Karaniwan na kasing konsepto sa “rightsizing” ay ang pagbabawas ng mga opisina o mga departamento. Tulad na po ng naipaliwanag ko na, hindi po ganito ang plano ng ating Pangulo.

Makakatulong pa nga ng malaki ang ating panukalang pag-isahin sa ilalim ng DCJM ang pamamahala ng BuCor, BJMP, mga provincial jail, BPP at PPA. Wala pong kakailanganing malaking badyet dahil ang mga pondo po ng mga ahensyang ito ay ililipat lamang sa DCJM para mas maayos na maibahagi sa mga bureau at mga opisinang ilalagay sa DCJM.

Ang plano pong ito ay kahalintulad sa pagtatag ng Department of Migrant Workers, kung saan nilipat sa iisang departamento ang pangangasiwa ng iba’t ibang ahensyang nagsisilbi sa ating mga overseas Filipino workers (OFWs).

Kapag nagawa na po ito sa DCJM, mababawasan na ang red tape na siyang nagpapatagal sa paghahatid ng mga pangangailangan sa mga penal facilities.

Papaigtingin na rin ang pagte-training sa mga kawani na nagbabantay sa mga bilangguan para maging professionalized ang pagsasagawa ng kanilang trabaho. Sa ating panukala, magtatayo ng Corrections Training Institute para sa pag-aaral at pagte-training ng mga jail guard at iba pang kawani na nagbabantay sa mga penal facilities.

Mahigpit din po ang kuwalipikasyon para sa mga opisyal na magsisilbi sa DCJM. Mula Secretary hanggang Assistant Secretary, dapat ay may minimum na limang taong experience sa law, criminology o correctional service at iba pang kahalintulad na larangan para sila ay maitalaga sa posisyon.

Malinaw sa ating panukalang House Bill 8672 na aayusin ang sistema para, sa wakas, ay masolusyunan na ang problemang matagal ng pinapasan ng ating depektibong correctional system.