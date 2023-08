Taguig tinukuran SC decision sa agawan ng teritoryo vs Makati

Nanindigan ang Taguig LGU na hindi na kaila­ngan ang “Writ of Execution” para ipatupad ang paglilipat ng mga barangay na ayon sa Korte Suprema ay sakop ng hurisdiksyon ng Taguig.

Sa isang statement, inalmahan ng Taguig ang “initial assessment” na inilabas ng Office of the Court of Administrator (OCA) na nagsasabing kailangan pa ng Writ of Execution para maipatupad ang kautusan.

Sa isang statement, iginiit ng Taguig LGU na walang legal na puwersa ang inilabas na opinyon ng OCA at hindi rin ito maaring gamiting bata­yan para iantala ang pag­lilipat ng mga barangay mula sa Makati patungo sa hurisdiksyon ng Taguig

“The matter relating to Taguig exercising its rights as the winning party involves a judicial adjudication. It is definitely not a “routine administrative matter,” giit ng Taguig LGU.

Taliwas din umano ang opinion ng OCA sa nature at tono ng mismong desisyon na inilabas ng Korte Suprema na self-executing.

“The opinion thus unfortunately encourages delay and even defiance, instead of respect and immediate voluntary compliance, with final and executory judgments of the Supreme Court,” giit ng Taguig.

Tinukoy din ng Taguig ang prinsipyong inilatag ng Korte Suprema sa kaso ng Camarines Norte v Province of Quezon.