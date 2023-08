Rhian good influence sa politician boyfriend

Ang bongga lang at bibilib ka talaga sa boyfriend ni Rhian Ramos na si Tutok To Win Party-List Representative Sam Verzosa.

Ginagawa nga niya ang pagtulong sa kanyang public affairs program sa CNN Philippines na ‘Dear SV’.

Hindi lang siya basta tumutulong, ini-experience rin niya ang buhay ng kanilang mga tinutulungan.

Ang maganda pa, kahit tapos na mga silang tumulong ay patuloy pa rin nilang sinusubaybayan ang buhay ng mga natulungan nila.

Dahil sa magandang adhikain ng programa ay naging matagumpay ang first 2 seasons nito at sa naganap na thanksgiving luncheon ay inanunsyo ng lovey-dovey ni Rhian ang upcoming 3rd season nila.

Para kay Sam, tinuturing niyang blessing ang pagtulong sa kapwa.

“My family keeps me grounded, they keep me focused on my goals, my advocacies and purpose. I have a lot on my plate, I am just lucky to have been able to do a lot of these because I believe God put me here. He gave me opportunities to be able to share these to the world, and help others, to also change lives. I am happy to see that people are also doing the same after seeing the show.”

Maliban sa nakakatulong na siya ay nag-e-enjoy pa raw siya sa pagho-host na natutunan niya noon kay Willie Revillame sa programa nitong ‘Wowowin: Tutok to Win’.

Anyway, supportive sa kanyang pagtulong sa kapwa ang girlfriend na si Rhian.

“Sa kanya po ako nagtatanong kasi bago nga ako rito. Minsan, ’di talaga ako sanay, so kinakahaban ako. So sa kanya ako humihingi ng mga advice. Sabi niya, ‘Just be yourself.’ I am natural naman daw. ‘Yung show naman, eh, ’di naman showbiz more on public service, so it comes naturally to me raw. Ayun, sinusunod ko lang mga advice niya and napakagaling na aktres saka host, so malaking tulong sa akin.”

Wish naman daw niya na makabisita si Rhian sa taping nila, pero maiintindihan naman niya kung hindi mangyari kasi baka nga naman pagkaguluhan at dumugin ang kanyang girlfriend.

Sana nga mas tumagal pa ang ‘Dear SV’ para mas marami pang matulungan si Sam, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)